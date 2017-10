Jamaika-Koalition: Grüne fordern zwei Vize-Kanzler

In den Verhandlungen um eine so genannte Jamaika-Koalition haben die Grünen nun gefordert, zwei Vize-Kanzler zu benennen.



"Grüne und FDP müssten gleichermaßen die Regierungsarbeit mitkoordinieren. Die Koordination der Regierungsarbeit kann in so einer möglichen Koalition nicht nur im Kanzleramt und bei einem weiteren Partner, sondern muss bei allen drei liegen: Union, Grünen und FDP", so der Geschäftsführer der Grünen.



Laut Grundgesetz ist bislang jedoch nur ein Vize-Kanzler vorgesehen.