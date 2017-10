21-Jähriger in Düsseldorf niedergestochen

Weil er einen Streit schlichten wollte, ist ein 21-Jähriger in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen worden. Der junge Mann wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.



Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren fest.



Die Tat war bereits der zweite Messerangriff in Düsseldorf am Wochenende. Bereits am Freitagabend wurden zwei Männer schwer verletzt.