USA: Hurrikanopfer - Benefizkonzert mit fünf Ex-Präsidenten

Alle fünf noch lebenden früheren US-Präsidenten haben an einem Benefizkonzert für die Hurrikan-Opfer der vergangenen Wochen teilgenommen.



Jimmy Carter (93), George Bush Sen. (93), Bill Clinton (71), George W. Bush (71) und Barack Obama (56) erschienen zur Nationalhymne in College Station in Texas auf der Bühne, bevor sie als Zuschauer Platz nahmen. Der jetzige Präsident Donald Trump war nicht anwesend.



Das Benefizkonzert spielte Erlöse in Höhe von 31 Millionen Dollar (26,3 Millionen Euro) ein.