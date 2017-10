Niedersachsen: 19-Jähriger stürzt von Autobahnbrücke in die Tiefe und stirbt

Ein 19-Jähriger ist beim Sturz von einer Autobahnbrücke in Niedersachsen ums Leben gekommen.



Der junge Mann war als Beifahrer in einem Auto auf der A2 unterwegs. Als ihm übel wurde, habe der Fahrer auf dem Standstreifen gehalten. Kurz darauf verlor der 19-Jährige das Gleichgewicht und stürzte etwa 25 Meter über ein Geländer in die Tiefe, berichtet die Polizei.



Der junge Mann starb noch an der Unglücksstelle.