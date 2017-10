Kurzes Glück: Bräutigam verbringt Hochzeitsnacht in Zelle

Das Hochzeitsglück eines frisch vermählten Paares in Niedersachsen war nur von kurzer Dauer und endete für den Bräutigam in einer Polizeizelle.



Nachdem sich die beiden das Ja-Wort gegeben hatten, kam es auf der anschließenden Feier in Celle zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, teilte die Polizei mit.



Der deutlich alkoholisierte 40-Jährige schlug und würgte seine Frau, zog deren Tochter an den Haaren. Nachdem Beamte den Mann auch nicht beruhigen konnten, musste der Bräutigam seine Hochzeitsnacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.