Brasilien: Polizei sprengt Kinderporno-Ring

Die brasilianische Polizei hat in einer landesweiten Razzia gegen ein Pädophilen-Netzwerk 82 Verdächtige festgenommen.



Sie sollen Kinderpornografie nicht nur verbreitet, sondern in einigen Fällen auch selbst produziert haben. Es handle sich um die größte Operation gegen Pädophile in einem südamerikanischen Land, wie ein Sprecher sagte.



1.100 Polizisten durchsuchten Gebäude in 24 brasilianischen Bundesstaaten und der Hauptstadt Brasilia. Ermittler stellten bei Verdächtigen Computer und Mobiltelefone mit pornografischen Inhalten pädophiler Art sicher.