Japan: Taifun "Lan" nähert sich der Küste

In Japan wurde eine Warnung vor dem Tropensturm "Lan" ausgesprochen. Der Taifun nähert sich Ost- und Westjapan mit gewaltigen Windstärken.



Von Sonntag auf Montag könnte an dann an der Pazifikküste auf Land stoßen. Der 21. Taifun der Saison könnte dann Erdrutsche und anschwellende Flüsse mit sich bringen.



Man befürchtet auch, dass der Taifun die Wahlbeteiligung negativ beeinträchtigen könnte. Am Sonntag findet die Wahl zum Unterhaus des Parlaments statt.