Kritik an Donald Trump: Werteverweis von Ex-Präsident Bush

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hat die aktuelle Lage in den USA scharf kritisiert.



Zwar nannte George W. Bush dabei Trump nicht namentlich, jedoch kann seine Rede als deutliche Schelte in Richtung Donald Trump gewertet werden.



So sagte er etwa: "Blinder Eifer scheint auf dem Vormarsch. Unsere Politik ist anfälliger denn je für Verschwörungstheorien und regelrechte Lügenmärchen." Bush warnte zugleich vor einer Isolation der USA.