Südhessen: In totem Säugling wurden Drogenspuren gefunden

Anfang September wurde bei Viernheim in Südhessen ein toter Säugling gefunden. Das Skelett des Jungen lag in einem Waldstück.



Rechtsmediziner fanden nun jedoch heraus, dass sich in den Knochen des Babys Drogenreste befinden. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei teilten mit, dass die Frau vermutlich in der Schwangerschaft Amphetamine konsumiert habe.



Nach wie vor ist die Identität der Mutter und des wenige Wochen alten Babys nicht geklärt.