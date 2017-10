Eislingen: FDP-Politikerin und zwei weitere Personen tot in Tiefgarage gefunden

In Eislingen in Baden-Württemberg wurden drei Tote Personen gefunden. Sie befanden sich in einem Auto in einer Tiefgarage.



Es handelt sich wohl um eine 56-jährige FDP-Politikerin, ihren 56-jährigen Mann und ihren 26-jährigen Geliebten. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat und ermittelt nun wegen Mordes.



"So wie das hier aussieht, geht es ganz klar um eine Familientragödie", äußerte ein Polizist. Man vermutet einen sogenannten erweiterten Suizid, bei dem eine Person sich umbringen will und davor noch andere Personen tötet.