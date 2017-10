Syrien: Deutsche, die IS-Terrorist heiratete, bittet Kanzlerin in Video um Hilfe

Nadja R. ist 2014 nach Syrien gereist, wo sie sich nach ihrer Radikalisierung dem IS-Terrorismus zugewandt hatte und einen IS-Kämpfer heiratete.



Nun wandte sie sich in einer Videobotschaft an Angela Merkel und flehte die Kanzlerin um Hilfe an: "Die Lage ist sehr schlimm, die ganzen Krankheiten. Bitte, ich brauch Ihre Hilfe, bitte helfen Sie uns. Ich möchte mit meinen beiden Kinder zurück nach Deutschland."



Das Video stammt von einem Reporter der "Zeit", der in einem Gefangenenlager drehte, das kurdische Soldaten in Syrien für IS-Anhängerinnen einrichteten. Der konsularische Service des Auswärtigen Amtes hat sich nun des Falles angenommen.