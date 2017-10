Frankfurter Zoll zerschlägt Ring von Dopinghändlern

Der Frankfurter Zoll hat im Rahmen von Durchsuchungen über 5.000 Ampullen und Tabletten mit Anabolika sichergestellt.



Den Behörden gelang damit ein Schlag gegen den illegalen Dopinghandel im Internet: Ein 31-Jähriger wurde in diesem Zusammenhang verhaftet.



"Die Gewinnspanne beim unerlaubten Handel mit Dopingmitteln liegt in der Spitze beim 80- bis 100-fachen des eingesetzten Geldes und ist damit höher als beim Rauschgifthandel", so ein Sprecher des Zollfahndungsamtes.