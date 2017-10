EU-Programm: Frankreich nimmt nur 4.700 von zugesagten 30.000 Flüchtlingen auf

Frankreich hatte im Rahmen eines EU-Programms zugesagt, 30.000 Flüchtlinge aufzunehmen.



Doch Frankreich hat bisher nur 4.700 Menschen, die in Griechenland und Italien strandeten, aufgenommen - also knapp ein Sechstel der Zusage.



Österreich lehnte eine Aufnahme nun ab: "Aufgrund der bisherigen Belastung werden wir für neue Vorschläge mit Sicherheit nicht offen sein, ganz einfach deshalb, weil der Verteilungsmechanismus in Europa nicht klappt", so Innenminister Wolfgang Sobotka.