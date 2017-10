Dresden: Drogenlabor in Mehrfamilienhaus explodiert - Zwei Schwerverletzte

In einem Dresdner Mehrfamilienhaus ist ein Drogenlabor explodiert und bei dem Vorfall wurden zwei Männer schwer verletzt.



Die Männer "kochten" Cannabis-Öl und die Detonation zerstörte eine Zwischenwand vom Wohnzimmer zur Küche und verrückte eine Schlafzimmerwand, so die Polizei.



In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Cannabispflanzen und Sprayflaschen für Feuerzeuggas.