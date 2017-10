Geflohener russischer Regimekritiker zündet in Aktion Bankfiliale in Paris an

Der russische Regimekritiker und Künstler Pjotr Pawlenski ist nach Frankreich geflohen und wurde dort nun wegen einer umstrittenen Protestaktion verhaftet.



Pawlenski zündete in Paris zusammen mit seiner Lebensgefährtin eine Bankfiliale an und wurde von der Polizei wegen Sachbeschädigung festgenommen.



Der Performancekünstler wollte mit der Aktion zur Revolution aufrufen, sagte er. Pawlenski sorgte immer wieder für Kontroversen, einmal nagelte er seine Hoden auf den Boden in Moskau an.