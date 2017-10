Regensburg: Sicherheitsdienst und Polizei verprügelt

Regensburger Polizisten werden immer wieder Opfer von Übergriffen. Doch nicht immer wird die Öffentlichkeit darüber informiert.



Es ist eine weitere Gewalttat direkt gegenüber dem Polizeipräsidium in der Bajuwarenstraße in Regensburg passiert.



Polizisten schildern immer wieder, dass Kollegen oder sie selbst Opfer von Übergriffen in den Asylbewerberheimen und in der Erstaufnahmeeinrichtung werden. Viele Polizisten verstehen indes nicht, warum die Medien nicht über die Vorfälle berichten.