Österreich: Frau aus Ghana offenbar 75 Tage lang gefangen gehalten

In Österreich soll eine Frau aus Ghana nach eigenen Angaben 75 Tage lang von einem Landsamnn in einer Wohnung gefangen gehalten und vergewaltigt worden sein.



Die 28-Jährige sagte dies Polizeianhaltezentrum Wels aus, wo sie einen Asylantrag stellte. "Derzeit ist noch unklar, ob eine Straftat vorliegt", so die Polizei zu dem Fall.



Gesucht wird nach einem älteren Ehepaar, das die Frau nach deren Flucht in ihrem Wagen mitnahm und ihr ein wenig Geld gab.