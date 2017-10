Essen: Männer aus Syrien wegen sexueller Belästigung festgenommen

Die Essener Polizei hat in der Nacht zum Sonntag sechs Männer wegen sexueller Belästigung festgenommen.



Laut Polizei hatten sich die Männer syrischer Herkunft im Alter von 17 bis 32 Jahre zwei wartenden Frauen im Eingangsbereich einer Diskothek in den Weg gestellt.



Sie umzingelten eine der beiden Frauen und belästigten sie sexuell, indem sie ihr unter anderem an das Gesäß fassten. Ein Türsteher, an den sich die flüchtenden Frauen wandten, alarmierte die Polizei.