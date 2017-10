Dortmund: Polizeieinsatz eskaliert nach Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft

Ein Polizeieinsatz in der Dortmunder Nordstadt ist in der Nacht zum Samstag eskaliert. Bei der Fahndung nach einem Täter kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und einer größeren Menschengruppe.



Mindestens eine Person wurde dabei verletzt, vier Menschen nahm die Polizei in Gewahrsam.



Auslöser war ein Messerangriff nach einem Streit. Als die Polizei den Täter suchte, wurde sie massiv angegriffen. Die Ermittlungen dauern an.