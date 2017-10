USA: Donald Trump kündigt härteren Kurs gegen Iran

Der US-Präsident will härter gegen den Iran vorgehen, ein Rückzug vom Atomabkommen sei aber vorerst nicht in Sicht.



"Der Iran befindet sich unter der Kontrolle eines fanatischen Regimes. Sie haben Chaos überall in der Welt gesäht.", so Donald Trump.



Der US-Präsident sieht in dem Iran einen Unterstützer des internationalen Terrors und befindet die Bedingungen des Atomabkommens als zu lasch.