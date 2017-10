Muslimischer Feiertag: Kritik aus Union zu Thomas de Maizières Vorschlag

Mit Überlegungen für einen muslimischen Feiertag - zumindest in Teilen Deutschlands - ist der Bundesinnenminister Thomas de Maizière in der Union auf heftigen Widerspruch gestoßen.



Der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte gegenüber Medien, das christliche Erbe Deutschlands sei "nicht verhandelbar". "Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen kommt für uns nicht in Frage".



De Maizière hatte sich bei einer Veranstaltung geäußert, es könne über die Einführung eines muslimischen Feiertags in Deutschland nachgedacht werden.