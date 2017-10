Kritik aus Union an de Mazieres Überlegungen für muslimischen Feiertag

Mit Überlegungen für einen muslimischen Feiertag in Teilen Deutschlands ist der Bundesinnenminister de Maiziere in der Union auf heftigen Widerspruch gestoßen.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte gegenüber Medien, das christliche Erbe Deutschlands sei "nicht verhandelbar". "Islam-Feiertage in Deutschland einzuführen kommt für uns nicht in Frage".



De Maiziere hatte sich bei einer Veranstaltung geäußert, es könne über die Einführung eines muslimischen Feiertags in Deutschland nachgedacht werden, in denen viele Muslime leben.