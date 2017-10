Lehrermangel: 2.000 Grundschullehrer zu wenig

In Deutschland herrscht inzwischen schon seit Jahren Lehrermangel. Allein an Grundschulen fehlen 2.000 Lehrkräfte.



In Nordrhein-Westfalen ist der Mangel am größten. 926 Stellen mussten unbesetzt bleiben. In Berlin, Bayern und Rheinland-Pfalz konnten dagegen alle Stellen besetzt werden.



Viele Bundesländer wollen das Problem mit Quereinsteigern bekämpfen. Man stellt Lehrkräfte an Grundschulen ein, die kein Lehramtsstudium absolviert hatten.