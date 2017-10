Rosenheim: 10-Jähriger alarmiert Polizei, weil Mutter ihm Tablet wegnahm

Eine Mutter nahm in Rosenheim ihrem 10-jährigen Sohn das Tablet weg. Daraufhin alarmierte der Junge die Polizei.



Aufgrund eines Missverständnisses beim Notruf organisierte die Polizei einen Rettungseinsatz. "Könnt ihr bitte kommen? *Rauschen* Meine Mutter hat Tabletten genommen!", so wurde der Junge am Telefon verstanden.



Als die Polizei dann vor der Tür stand, konnte die perplexe Mutter schnell erklären, dass sie keine Tabletten genommen, sondern ihrem Sohn das Tablet weggenommen hatte.