Hessen: Sportflugzeug stürzt ab - Pilot stirbt

In Grebenhain in Hessen ist ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Die Sportmaschine krachte in einen Wald, Augenzeugen riefen sofort die Polizei herbei.



Das Flugzeug wurde jedoch total zerstört, der Pilot wurde tot im Cockpit aufgefunden. Ob in dem Flugzeug noch weitere Unfallopfer waren, ist noch nicht geklärt.



Auch die Ursache für den Absturz ist noch unklar. Das Luftfahrtbundesamt wurde für Ermittlungen eingeschaltet.