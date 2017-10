Extremsportler Kai Markus bricht sich in China beide Füße

Der Extremläufer Kai Markus wollte zu Fuß von Hamburg nach Shanghai in China laufen, um die Partnerschaft der beiden Städte symbolisch zu stärken.



Nach 202 Tagen und 11.000 Kilometern hatte er nun einen Unfall, bei dem er sich beide Füße brach. Er stürzte in das Betonbett eines Kanals.



Die Reise soll dennoch zu Ende gebracht werden. Von Stadt zu Stadt will er mit dem Zug reisen und dann die jeweilige Stadt einmal zu Fuß umlaufen. In Shanghai will er Ende Dezember ankommen.