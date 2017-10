Bergisch Gladbach: Temposünder verfolgt Ordnungshüter mit Penis in der Hand

Ein Pflegedienstmitarbeiter wurde bei einem Tempoverstoß, in Bergisch Gladbach, von einem Ordnungshüter erwischt. Nach der Blitzaktion bremste der Mann sein Auto ab, stieg aus und ging wütend auf den Messwagen zu, in welchem zwei Mitarbeiter saßen.



Der Geblitzte riss die Wagentüre des Messwagens auf und schlug auf den Kommunalbeamten (28) ein. Nach Zeugenaussagen habe der Verkehrssünder ihm auch eine Kopfnuss verpasst.



Als der Mitarbeiter der Kommune die Flucht per pedes ergriff, verfolgte ihn der 54-Jährige mit offener Hose und seinem Penis in der Hand. Es sah so aus, als wolle er ihn anpinkeln, so ein Zeuge. Trotz seiner vielen Ausreden wurde er schließlich zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt.