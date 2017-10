Australien: Frau rettet Hai aus Felsenbecken

Eine Australierin entdeckte in dem Felsenbecken, in dem sie schwamm, einen kleinen Hai, der sich das Becken mit ihr teilte.



Ein Video zeigt nun, wie die Frau den Hai kurzerhand einfing und zurück ins offene Meer warf.



Das Video wurde auf Facebook veröffentlicht, wo die Frau nun gelobt wird. "Gut gemacht, Mel! Dieser Hai verdankt dir sein Leben. Die meisten Menschen hätten ihn getötet", so schreibt beispielsweise eine Frau.