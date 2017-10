Gladbecker Geiselgangster Degowski kommt frei

Der Geiselgangster von Gladbeck, Dieter Degowski, wird nach fast 30 Jahren Haft entlassen. Er wird in den nächsten Monaten frei kommen, teilte ein Sprecher des Landgerichts Arnsberg mit.



Im August 1988 hatten Degowski und sein Komplize Hans-Jürgen Rösner bei Gladbecker Geiseldrama die Republik in Atem gehalten. Drei Tage lang flüchteten sie nach einem missglückten Bankraub mit Geiseln vor der Polizei.



Drei Menschen starben. Rösner sitzt weiterhin in der JVA Aachen ein.