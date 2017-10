McDonald´s streut absichtlich Fake-News

Fake-News sind mittlerweile ein großes Problem geworden. Was aber, wenn ein Unternehmen selber Fake-News streut, wie es derzeit die Burgerkette McDonald´s macht?



So heißt es, dass in ihren Burgern gar kein Fleisch ist, sondern dass das Fleisch für Big Mac und Co. aus Stoff besteht.



Mit dieser abstrusen Fake-News will McDonald´s gegen Gerüchte rund um die eigene Firma kämpfen.