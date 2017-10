Berlin: Einbrecher suchen Ausländerbehörde in Moabit heim

Die Ausländerbehörde in Moabit wurde über das Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Mitarbeiter der Behörde stellten heute früh gegen 5:45 Uhr fest, dass vier Büroräume im Dienstgebäude am Friedrich-Krause-Ufer verwüstet waren.



Die Polizei wurde verständigt. Nach deren Ermittlungen wurden nach dem gewaltsamen Zugang zu den Räumen diverse Wertschränke aufgebrochen und Blankodokumente sowie Dienststempel und Dienstsiegel entwendet.



Weiter wurden in den Diensträumen breit gefächert Pulvefeuerlöscher entleert. Die Ermittlungen werden von der Direktion 3 weitergeführt.