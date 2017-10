Düsseldorf: Exoskelette und autonomes Fahren - die Zukunft der Hilfsmittel

Inklusion findet oft in den Köpfen statt. Oft genug aber setzt der Denkprozess erst ein mit einer gewissen Präsenz von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Leben.



Und diese Präsenz wiederum ist nicht selten nur möglich durch Hilfsmittel. Rollstuhl, Prothese, Assistenzhund oder umgerüstetes Auto — so individuell Behinderungen sein können, so individuell sind auch die Helferlein.



Auf der Messe Rehacare in Düsseldorf drehte sich am Wochenende alles um diese Assistenten im Alltag.