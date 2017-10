Köln: Elfjähriger steht Schmiere bei Bankeinbruch - Polizeihund stellt Räuber

Ein 32-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf frischer Tat bei einem versuchten Bankraub in Köln erwischt worden. Seine Frau und sein elfjähriger Sohn standen vor der Bank Schmiere.



Als die durch einen Notruf alarmierten Beamten eintrafen, gab sich die 27-jährige Frau des Täters ahnungslos.



Auf dem Handy des Elfjährigen fanden die Polizisten eine recht eindeutige Nachricht des Mannes in der Bank. Er könne aufgrund eines Hundes nicht aus dem Loch krabbeln. Dabei handelte es sich um den Polizeihund.