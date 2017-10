Australien: Deutscher Tourist in Brisbane erstochen

Weil er einen deutschen Rucksacktouristen in Brisbane erstochen haben soll, muss sich ein 33-jähriger Australier vor Gericht verantworten.



Ihm wird Mord an dem 30-Jährigen vorgeworfen.



Der Deutsche hatte am Freitag versucht, mit einem Freund eine Straße zu überqueren, als das Auto des Mannes sie beinahe angefahren hätte. Im anschließenden Streit wurde dem Deutschen mit einem Messer mehrfach in den Bauch und Rücken gestochen. Er starb in einem Krankenhaus.