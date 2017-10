London: Auto fährt in Fußgänger - Leichtverletzte

In London sind mehrere Fußgänger auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar, ebenso die Tatsache, ob ein terroristischer Hintergrund vorliegt.



Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Er war nahe des Naturkundemuseums zunächst quer über die Straße und dann in die Passanten gefahren.



In diesem Jahr hatte es in London ähnliche Vorfälle gegeben, die sich als Terroranschläge herausstellten.