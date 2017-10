Proteste in Russland: Trotz Verbots Demos gegen Putin

In mehreren Städten Russlands sind Menschen gegen die Regierung von Präsident Putin auf die Straße gegangen.



Allein in Moskau versammelten sich trotz eines Demo-Verbots mehr als 1.000 Menschen. Die Hauptkundgebung soll am Abend in St. Petersburg stattfinden. Zu den Protesten hatte der Oppositionspolitiker Nawalny aufgerufen.



Laut Bürgerrechtlern wurden in mehreren Städten Demonstranten in Gewahrsam genommen.