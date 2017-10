Wölfe brechen aus Gehege im Bayerischen Wald aus

Aus einem Gehege im Nationalpark Bayerischer Wald ist in der Nacht zum Freitag ein Wolfsrudel ausgebrochen. Wie die Parkverwaltung mitteilt, entkamen sechs Wölfe aus noch ungeklärter Ursache aus der Anlage in der Nähe der Ortschaft Ludwigstahl im Landkreis Regen.



Eins der Tiere wurde noch in der Nacht von einer Regionalbahn erfasst und getötet. Nach den übrigen wird noch intensiv gesucht.



Eine Gefahr für Menschen bedeuten die Wölfe nach Auffassung von Fachleuten nicht. Dennoch wurde davor gewarnt, sich ihnen zu nähern oder sie zu fotografieren.