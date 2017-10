Mordfall Kim Wall - Kopf der Journalistin gefunden

Die dänische Polizei hat den Kopf der im August auf einem U-Boot zu Tode gekommenen schwedischen Journalistin Kim Wall gefunden. Taucher hätten den Schädel, die Beine und Kleidung der Frau in Plastiksäcken entdeckt, so ein Polizeisprecher.



Die Journalistin wollte einen Artikel über den U-Boot-Tüftler Peter M. schreiben und war mit ihm auf eine Ausfahrt gegangen. Das U-Boot sank am Tag danach vor der dänischen Ostküste.



M. erklärte zunächst, Wall sei bei einem Unfall an Bord ums Leben gekommen und er habe sie auf See bestattet.