Hessen: Auto kollidiert mit LKW - Drei Menschen sterben

Bei Butzbach in Hessen kam es zu einem schweren Unfall, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren.



Das Auto war auf einer Bundesstraße bei Butzbach unterwegs. In einer Kurve kollidierte es frontal mit einem LKW. Drei Menschen in dem Auto starben, ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt.



Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls konnte noch nicht geklärt werden.