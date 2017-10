USA: Comedian Ralphie May ist gestorben - Er wurde nur 45 Jahre alt

Der US-Comedian Ralphie May ist tot. Er starb im Alter von nur 45 Jahren. Auf Twitter wurde bekannt gegeben, dass er am gestrigen Freitag in seinem Haus in Las Vegas starb.



Bereits seit sechs Wochen litt er an einer Lungenentzündung. Die Todesursache war nun ein Herzstillstand.



Am Abend vor seinem Tod nahm May noch einen Auftritt wahr. Er war fast pausenlos auf Tour durch die USA, vor zwei Tagen konnte er noch den "Casino Comedian of the Year"-Award bei der Global Gaming Expo gewinnen.