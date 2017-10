Japan: Reporterin nach 159 Überstunden in einem Monat gestorben

Der Tod trat durch Herzversagen ein. Die Reporterin hatte über 2 Wahlen nacheinander berichtet, so hatte sie nur 2 freie Tage in dem Monat.



In Japan ist Überarbeitung derart verbreitet, daß sogar ein eigenes Wort dafür erschaffen wurde: Karoshi



Nach einer Studie der Regierung im Jahr 2016 gaben 23% der Firmen an, daß manche Mitarbeiter auf mehr als 80 Überstunden im Monat kommen. Zuvor wurden 93 Fälle von Selbstmord oder Selbstmordversuchen anerkannt, die auf Überarbeitung zurückzuführen sind.