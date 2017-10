Neuss: Elfjähriger Junge nach Gewalttat lebensgefährlich verletzt

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Neuss gaben bekannt, dass ein elfjähriger Junge nach einer Gewalttat nun in Lebensgefahr schwebt.



Nachdem der Junge Zuhause im Bad zusammengebrochen war, hatte die Familie den Notruf gewählt. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter konnten den Elfjährigen wiederbeleben.



Dabei wurden schwere Verletzungen am Körper des Jungen entdeckt. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen, auch ein Rechtsmediziner wurde zu Rate gezogen.