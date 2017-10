Jüdische Gemeinde beendet Gespräche mit Moslems

Die jüdische Gemeinde Mannheim hat nach einstündiger Beratung beschlossen, Gespräche mit den Ditip-Muslimen in der Stadt zu beenden.



Als Begründung werden "viele antisemitische Äußerungen" genannt.Die Ditip-Zentrale in Köln reagierte bestürzt und drückte ihr Bedauern aus und verurteilte solche Äußerungen.



Mannheims Oberbürgermeister bedauerte die Entwicklung ebenfalls. Er sieht in Gesprächen und Vermittlung den besseren Weg, der weiter gegangen werden müßte.