BVB: Marco Reus überlegt, ins Ausland zu wechseln

Der BVB-Star Marco Reus gab in einem Interview bekannt, über einen Wechsel ins Ausland nachzudenken. Er sagte: "Es gibt schon international vier, fünf Vereine, die mich reizen - das ist doch klar".



Er erklärte aber auch mit Nachdruck, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühle und er sich bis 2019 keine Gedanken machen würde. Erst dann wäre der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen.



Derzeit kuriert Reus einen Kreuzbandriss aus. Er will sich damit Zeit lassen und wohl erst Anfang 2018 wieder zu spielen beginnen.