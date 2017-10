Jekaterinburg: Fußballstadion für WM zu klein - Arena muss ausgebaut werden

Beim Bau der Jekaterinburg Arena in Russland für die Fußball-WM 2018 wurden offenbar FIFA-Regularien nicht eingehalten.



In einem WM-Austragungsort müssen nämlich mindestens 35.000 Zuschauer Platz finden. In der Jekaterinburg Arena war bisher nur Platz für 27.000 Zuschauer.



Nun erweiterte man die Arena kurzerhand um zwei Tribünen, die sich jedoch außerhalb des Stadions befinden und den Zuschauern keinen Schutz vor dem Wetter bieten.