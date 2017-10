Ski: Lindsey Vonn will bei Herren-Weltcupabfahrt starten

Der Ski-Superstar Lindsey Vonn will bei der Herren-Weltcupabfahrt in Lake Louise als erste Frau an den Start gehen.



Der US-Verband USSA stellte einen entsprechenden Antrag. Der Ski-Weltverband FIS erklärte, man wolle diesen Antrag zumindest prüfen.



Vonn will nur einmal bei den Herren starten. Sie hofft, damit mehr Aufmerksamkeit auf die Sportart lenken zu können. Kritiker bezeichnen die Idee als "PR-Geschichte".