Gewaltsame Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

In Thüringen sind bei einer Auseinandersetzung in eine Heim für minderjährige Flüchtlinge vier Menschen leicht verletzt worden.



Drei betrunkene Angreifer - zwei von ihnen bekannte Rechtsradikale - haben sich angeblich nach einem Besuch des Dorffestes durch Musik aus dem Heim belästigt gefühlt. Sie drangen in das Heim ein, wo es zu der Auseinandersetzung kam.



Die minderjährigen Flüchtlinge verteidigten sich. Um die Angreifer zu verhaften benötigte die Polizei Verstärkung aus zwei Nachbarstädten.