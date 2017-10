Kanada: Fünf Verletzte bei einer Auto- und Messerattacke in Edmonton

Bei einer Angriffsserie in Kanada sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Terroranschlag. Der Verdächtige wurde festgenommen.



Der mutmaßliche Täter hatte den Angaben zufolge in Edmonton mit einem Auto einen Polizisten angefahren. Der Mann sei dann ausgestiegen und habe mit einem Messer mehrmals auf den am Boden liegenden Beamten eingestochen, später fuhr er in eine Gruppe von Fußgängern.



Im Auto des etwa 30-Jährigen wurde später eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat gefunden.