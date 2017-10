Wittenberger bei Schlägerei mit Asylbewerbern getötet

Ein 30 jähriger Deutscher ist bei einer Auseinandersetzung in der Lutherstadt so schwer verletzt worden,dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.



Der Wittenberger war mit einer Begleiterin aus dem städtischen Einkaufzentrum kommend aus einer Gruppe heraus angepöbelt worden. In der folgenden Auseinandersetzung wurde er lebensgefährlich verletzt.



Diese Verletzungen führten schließlich zu seinem Tod. Ein 17 jähriger Asylbewerber, welcher zunächst geflohen war, konnte von der Polizei bereits gefasst werden.