Spanien: Dutzende Verletzte bei Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien

In Katalonien ist es am Rande des Unabhängigkeits-Referendums zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gekommen.



Nach Angaben von katalanischen Rettungskräften wurden mindestens 38 Menschen verletzt. In Barcelona soll die Polizei Gummigeschosse abgefeuert haben



Die Volksabstimmung ist nicht bindend und wurde vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärt. Die Zentralregierung entsandte Tausende Beamte in die Region.